Samanyolu Haber /Dünya / Karadağ'daki Ermeni ayrılıkçılar silahlarını teslim ediyor /23 Eylül 2023 10:29

Karadağ'daki Ermeni ayrılıkçılar silahlarını teslim ediyor

Rus Barış Gücü’nün gözetiminde yürütülen süreçte şu ana kadar, 6 zırhlı 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahın teslim edildiği duyuruldu.

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Azerbaycan'ın 'terör operasyonu' sonrası ateşkesi kabul eden Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar, 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim etti.

Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından silah teslim süreci başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların silah ve mühimmatlarını teslim ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rus Barış Gücü’nün gözetiminde yürütülen süreçte şu ana kadar, 6 zırhlı 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahın teslim edildiği duyuruldu.

Rusya ayrıca çarşamba günü varılan ateşkesin cuma günü iki kez ihlal edildiğini ve bunun önceki güne göre azaldığını kaydetti.

Moskova yönetimi ayrıca bölgede yaşayanlara 50 tonluk insani yardım ulaştırdığını duyurdu.

Azerbaycan'ın başlattığı ve 24 saat süren operasyon sonunda teslim olan Ermeni ayrılıkçılar, Bakü yönetimiyle güvenlik garantileri konusunda görüşmeler yapıyor.
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