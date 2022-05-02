Ertuğrul Günay, iktidara sordu: KHK’lıların ekmeğini ve hürriyetini ne zaman iade edeceksiniz?





Eski Kültür ve Turizm Bakanı hukukçu Ertuğrul Günay, iktidarın 15 Temmuz’un arkasında olmakla suçladığı BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la ‘barışan’ Tayyip Erdoğan’a KHK’lıları hatırlattı.





“Adaletin olmadığı yerde bayram olur mu?” diyen Günay, konuyla ilgili paylaşımında, “15 Temmuz karanlığının arkasında olduğunu söylediğiniz tüm yabancılarla barışırken, suç oluşturan hiçbir eylemi olmayan kendi yurttaşlarınızın ve KHK mağdurlarının ekmeğini ve hürriyetini ne zaman iade edeceksiniz?” ifadelerini kullandı.





Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, ‘15 Temmuz’un finansörü’ olmakla suçlanan edilen Birleşik Arap Emirlikleri ile masaya oturan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, para için son olarak gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini vermekle suçladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile sarmaş dolaş olmuştu.