Esad'ın o ismi görevden aldığı belirtildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016’dan bu yana Başbakanlık görevinde bulunan İmad Hamis’i görevden aldı.





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016’dan bu yana Başbakanlık görevini yürüten İmad Hamis’i görevden aldı. Esad, Hamis’in yerine, gelecek ay düzenlenecek genel seçimlere ve yeni hükümet kurulana kadar Hüseyin Arnuş’u atadı.





Bu ani kararı duyuran Suriye resmi medyasında gerekçesine dair ayrıntı yer almadı. Ama ülkedeki ekonomik krizin ve Suriye yerel para biriminin değer kaybetmesinin kararda rol oynadığı belirtiliyor.





İdlib doğumlu Arnuş ülkedeki su kaynaklarından sorumlu bakan olarak kabinede yer alıyordu. Arnuş, Deyr ez Zor valiliği dahil hükümet içinde birçok farklı üst düzey görevde bulundu.