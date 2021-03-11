Samanyolu Haber /Gündem / Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı /11 Mart 2021 13:17

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Brezilya’da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ağır yaralanan kişi, TIR şoförünün kaçmasını önlemek ,kamyonun kapısında asılı şekilde 32 kilometre yol kat etti.

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Olay, Brezilya’nın Santa Carina eyaletindeki Piçarras ve Penha bölgeleri arasındaki bir otoyolda medyana geldi. Arkasında eşiyle birlikte seyahat eden motosiklet sürücüsü, bir TIR’ın çarpması sonucu yere düştü. Motosikletin TIR’ın ön tamponunun altına sıkıştığı kazada, motosiklet sürücüsünün eşi ağır yaralandı. TIR sürücüsü ise kaza yerinden kaçmaya yeltenince, motosiklet sürücüsü aracının kapısının bulunduğu bölüme tırmanarak 32 kilometre boyunca araçta asılı kaldı. O anlara dair görüntüler, otoyoldaki diğer araçların kameralarına yansıdı.


EŞİ AĞIR YARALI, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI


Polis kaçmaya çalışan TIR sürücüsünü durdurdu. Araçtan indirilen sürücü, motosiklet sürücüsü ve diğer kişilerin de saldırısına uğradıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün eşinin ağır yaralandığı ve Itajai bölgesindeki Marieta Konder Hastanesi’ne kaldırıldığı ifade edildi.
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