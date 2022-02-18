Eski AKP'li vekilden olay iddia: Erdoğan AKP liderliğini bırakacak

ski AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal Kanal 42'de gerçekleşen Sümen Altı programında dikkat çeken iddialarda bulundu.





Ünal erken veya zamanında yapılacak bir seçimde AK Parti'nin seçimi kaybetmesi durumunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın liderliği bırakacağını öne sürdü.





Ünal'ın iddiaları şu şekilde:





"AK Parti olası bir seçimde iktidarı kaybettiği anda AK Parti tabela partisidir. Bugün AK Parti'den menfaati olan siyasiler bir dakika durmaz, partiyi terk eder. AK Parti iktidarı kaybettiğinde Erdoğan ana muhalefet lideri mi olacak? Başta Erdoğan AK Parti'yi bırakır. Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatını devam ettireceğini düşünmüyorum."