Eski bakandan Gökçek'in mal varlığıyla ilgili paylaşım: Sürprizlere hazır ol!

Melih Gökçek’in mal varlığını gösterdiğini iddia ettiği belgeleri paylaşan Gürcan Dağdaş, "İsimsiz birinin posta kutuma bıraktığı bu belgelerdeki mal varlığına bakınca gülümsedim" dedi.







Eski bakan Gürcan Dağdaş, Melih Gökçek’in mal varlığını gösterdiğini iddia ettiği belgeleri hesabından paylaştı. "İsimsiz birinin posta kutuma bıraktığı bu belgelerdeki mal varlığına bakınca gülümsedim. Buz dağının görünen kısmı dedim" ifadelerini kullanan Dağdaş, "Yakında sürprizlere hazır ol" diyerek paylaşımında Gökçek'i etiketledi.







Dağdaş ayrıca geçtiğimiz yıllarda Gökçek hakkında “F... üyesi”, “organize suç örgütü lideri” ve “zübük” ifadelerini kullandığı için, 35 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini de hatırlattı.







