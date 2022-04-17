Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakandan Gökçek'in mal varlığıyla ilgili paylaşım: Sürprizlere hazır ol! /17 Nisan 2022 10:14

Eski bakandan Gökçek'in mal varlığıyla ilgili paylaşım: Sürprizlere hazır ol!

Necmettin Erbakan başbakanlığındaki REFAHYOL hükümetinde Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Gürcan Dağdaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in mal varlığını gösterdiğini iddia ettiği belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Dağdaş'ın sosyal medya hesabındaki "Yakında sürprizlere hazır ol" mesajı ise merak uyandırdı.

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Melih Gökçek’in mal varlığını gösterdiğini iddia ettiği belgeleri paylaşan Gürcan Dağdaş, "İsimsiz birinin posta kutuma bıraktığı bu belgelerdeki mal varlığına bakınca gülümsedim" dedi.

Eski bakan Gürcan Dağdaş, Melih Gökçek’in mal varlığını gösterdiğini iddia ettiği belgeleri hesabından paylaştı. "İsimsiz birinin posta kutuma bıraktığı bu belgelerdeki mal varlığına bakınca gülümsedim. Buz dağının görünen kısmı dedim" ifadelerini kullanan Dağdaş, "Yakında sürprizlere hazır ol" diyerek paylaşımında Gökçek'i etiketledi. 

Dağdaş ayrıca geçtiğimiz yıllarda Gökçek hakkında “F... üyesi”, “organize suç örgütü lideri” ve “zübük” ifadelerini kullandığı için, 35 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini de hatırlattı.


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