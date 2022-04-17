Samanyolu Haber /Gündem / Sürpriz ziyaretle ilgili flaş iddia: Erdoğan, Destici'yi neden uyardı? /17 Nisan 2022 10:06

Sürpriz ziyaretle ilgili flaş iddia: Erdoğan, Destici'yi neden uyardı?

Geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Destici’nin hayat pahalılığı eleştirilerinden rahatsız olduğunu kendisine söylediği iddia edildi.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sürpriz görüşmenin perde arkası merak ediliyordu.

ERDOĞAN DESTİCİ'Yİ UYARDI

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’ye yaptığı ziyarettin arka planında; “BBP’nin ekonomik kriz ve hayat pahalılığıyla” ilgili eleştirileri olduğu ortaya çıktı.

4 yılın ardından ilk kez BBP Genel Merkezi’ne giden Erdoğan, Destici’yle görüşmesinde, son aylarda Destici ve parti kurmaylarının yoksulluk ve ekonomik kriz üzerinde yaptığı açıklamalarda rahatsız olduğunu aktardı.

Erdoğan’ın ziyarettin ardından Destici’nin ekonomik krizle ilgili yapacağı açıklamaların tonunu düşürüp düşürmeyeceği merak edilirken, ikili görüşmelerde hal yasası, seçim kanunu ve ittifaklar, terörle mücadele ve Rusya ile Ukrayna savaşanın ele alındığı belirtiliyor.
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