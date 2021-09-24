Eski başkan: Sofradaki 5 zeytinden ikisi daha çalındı, bedel ödemeye hazır olalım

2006-2011 arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak görev yapan Durmuş Yılmaz, Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinin yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesi kararıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.





‘HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YİNE BAŞA DÖNDÜK’





Kararı “sürpriz” olarak niteleyen Yılmaz, “TCMB sürpriz yaparak politika faizini %19.0 dan %18 düşürdü. Bu kararla soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı” yorumunda bulundu.





Yeni dönemde bedel ödeneceğini kaydeden Yılmaz, “Sabırsızlık yine baskın çıktı. Her zaman olduğu gibi yine başa döndük. Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım” ifadelerini kullandı.