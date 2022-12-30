Samanyolu Haber /Gündem / Eski Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti /30 Aralık 2022 15:45

Eski Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan biri ağır, 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Halk TV'nin aktardığına göre,  Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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