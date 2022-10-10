Esrar perdesi aralandı: Uyuşturucu bulunan cenaze aracı 'yandaş'a ait

Adana'da bir cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildiği basına yansıdı. Aracın üzerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazıyordu. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi haberi 'İBB Aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı' başlığıyla servis etti.





Ancak uyuşturucu yakalanan aracın, Yeni Şafak Gazetesi sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'un sahibi olduğu Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne ait olduğu ortaya çıktı. İBB'nin açtığı personel taşıma hizmet alımı işi ihalesini Adem Altunsoy'un şirketi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nin aldığı biliniyordu.









İBB'den ihale vurgusu

Konuya ilişkin İBB yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İBB'nin cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunduğu hatırlatıldı. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapıldığı belirtilen açıklamada ihaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nin kazandığı vurgulandı.









Açıklamada uyuşturucu yakalanan aracın Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne ait olduğu ve aracı kullanan B.S ve E.E adlı şoförlerin ise aynı şirketin çalışanı oldukları aktarıldı. Ayrıca bu iki çalışanın 2017 yılının Mart ayında işe girdikleri belirtildi.









