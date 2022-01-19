Samanyolu Haber /Gündem / Et ve süt fiyatıyla ilgili tarih verdi! Pahalılıktan kimse alamayacak /19 Ocak 2022 11:37

Et ve süt fiyatıyla ilgili tarih verdi! Pahalılıktan kimse alamayacak

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu Nisan ayında et ve süt açığı ortaya çıkacağını söyledi. Solakoğlu, "Ürünler o kadar pahalı olacak ki insanlar alamayacak" dedi.

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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ve et fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 1 litre süt fiyatına ve et fiyatlarına dikkat çeken Solakoğlu, Nisan ayında fiyatların daha da artacağını ve kimsenin alamayacağı konuma geleceğini belirtti.

Raftaki pastörize sütün litresini şu anda 8-9 lira, nisanda 15-16 liraya çıkabileceğini söyleyen Solakoğlu, “Ürünler o kadar pahalı olacak ki insanlar alamayacak. Evet, rafta ürün var ama fiyatlar bazı insanlar için altın değerinde. Bu onlar için kıtlık. Türkiye’de bir kıtlık var ve bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Cumhuriyette yer alan habere göre Solakoğlu, şunları söyledi:

"Raftaki pastörize sütün litresini şu anda 8-9 lira, nisanda 1 Avro yani 15-16 lira civarında olacak. En az yüzde 30 en kötü senaryoda yüzde 40 fiyatı artabilir. Dolar daha da artarsa fiyat daha da yükselir. Karkas ette 60 TL olan fiyat 80 liraya çıkabilir, kıyma da 120 lira olur.


2010’da şu vardı: Türkiye’de karkas etin kilosu 18 liraydı, Polonya’da 8 liraydı. Bugün Türkiye’de karkas et 60 TL. Yurtdışında yaklaşık 5 Avro. Yani 75 lira. Zaten yüzde 20-25’lik bir fiyat artışını buradan koyacaksınız.

Ürünler o kadar pahalı olacak ki insanlar alamayacak. Evet, rafta ürün var ama fiyatlar bazı insanlar için altın değerinde. Bu onlar için kıtlık. Türkiye’de bir kıtlık var ve bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Küçük aile işletmeleri çok hızlı yok olmaya başlayacak. Büyük işletmeler de bu dönemde dişini sıkacaktır. Bu Türkiye için hayırlı değil.
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