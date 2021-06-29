Samanyolu Haber /Dünya / Etiyopya'da isyancılar başkente girdi, hükümet pes etti /29 Haziran 2021 09:46

Etiyopya'da isyancılar başkente girdi, hükümet pes etti

Etiyopya'nın Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'nin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin eline geçtiği öne sürüldü. Merkezi hükümet de 'koşulsuz tek taraflı ateşkes' ilan etti.

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Etiyopya'da yaklaşık 8 ay önce Tigray bölgesinde başlayan çatışmalarda önemli bir dönüm noktası yaşandı. Merkezi hükümete karşı savaşan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, eyalet başkenti Mekelle'ye girdi.

TPLF yetkilileri, kendilerine bağlı güçlerin eyalet başkentinde kontrolü ele aldığını ve halkın da sokaklarda dans ederek sevinç gösterilerinde bulunduğunu söyledi. Merkezi hükümet ise eyalet başkentinde kontrolü kaybettiği bilgisi vermeden 'koşulsuz ve tek taraflı' ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları da Mekelle'den ayrılan merkezi hükümete bağlı askerlerin bazı bankalara saldırıda bulunduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler de kendilerine ait uydu iletişim sistemlerinin federal ordu mensuplarınca tahrip edildiğini açıkladı.

Tigray'da çatışmalar nasıl başladı?

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar devam etti. TPLF güçleri, geçen hafta federal orduya karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.
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