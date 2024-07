Eurovision’da Yunanistan’ı temsil eden Marina Satti’den mültecilere özel şarkı: ‘Ah Deniz…’

SANATÇININ BABASI DA BİR MÜLTECİ





HAYATININ EN ZOR KARARI





MÜLTECİ BABASININ MEZARIYLA GÜNDEME GELDİ





‘BABAM ÇOK UZAKTA…’





ŞARKIYI MÜLTECİ BABASINA VE DİĞER MÜLTECİLERE ADADI





2024 yılında Eurovision’da Yunanistan’ı temsil eden Marina Satti, bir mülteci olan Sudanlı babasına adadığı “Ah Thalassa – Ah, Deniz” şarkısının klibinde Ege ve Akdeniz’de hayatını kaybeden 1.2274’ü çocuk 30 bin göçmeni anlattı. UNICEF ile işbirliği yapan Satti, şarkının gelirini göçmen çocuklara bağışlayacağını duyurdu. Velev'in haberine göre Marina Satti’nin yeni şarkısı Ah Thalassa’nın video klibinde son on yılda Ege ve Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden mültecilere yaptığı gönderme izleyenleri duygulandırıyor.Marina Satti, birkaç ay önce vefat eden ve video klibin başında “babama” yazan; mülteci olan babasının yanı sıra, parçayı daha iyi bir gelecek için Ege ve Akdeniz’i geçmeye çalışırken ölen tüm insanlara ithaf ediyor. Parçada da belirtildiği üzere, son on yılda Akdeniz sularında 1.274’ü çocuk olmak üzere en az 29.984 kişi hayatını kaybetti.Video klip, özgürük ve daha iyi bir hayat için yola tehlikeli bir yola insanları ülkelerinden istedikleri yere taşıyan teknelerin enkazını temsil eden deniz altı görüntülerini de gösteriyor. Ancak birçoğu asla gideceği yere varamıyor ve Akdeniz sularına gömülüyor.Aslında Marina Satti, mülteci çocukları desteklemek için UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile işbirliği yapıyor. Bu nedenle, kendisi ve Madhouse Records müzik videosundan elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacak.Marina Satti, bundan yaklaşık bir yıl önce New Lines Magazine’de Yunanistanlı fotoğrafçı Anna Pantelia’nın yazdığı Müslümanların defin meselesini gündeme getirmişti.Yunanistan’da yakınlarını kaybeden Müslümanlar, inançlarının gerekleri ile vefat eden sevdiklerinin defin yerlerine erişim arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu, hayatlarının çok acı bir döneminde verilmesi gereken çok acı bir karardı.Marina Satti, hikâyenin siyasi yönünü de ortaya koyarak bunu çok çarpıcı bir şekilde şöyle ifade etti:“Babam öldü ve Atina’da Müslüman mezarlığı olmadığı için Komotini’ye (Gümülcine) gittik – gazeteciler peşimdeyken ve onlarla konuşmadığımı söylerken cenazeye gidiyordum, çok uzaktaki bir mezarlığa. Babam orada gömülü, Atina’da değil ve yarın istesem de onu ziyaret edemem.Ve onun orada, uzakta, yalnız olduğunu düşünürken – bu düşünce ve bu görüntü peşimi bırakmıyor – aniden yanına bakıyorum ve aynı ölüm tarihine sahip birçok mezar görüyorum: “26/5, Suriye”. Bunlar bir tekne kazasında boğulan insanlardı ve hepsi oraya, yarım metrelik mezarlara taşınmıştı. Diğer tarafa bakıyorum, “9/11 Afganistan”, başka bir gemi kazasında boğulan insanlar.Gözlerimi her kapattığımda karşıma çıkan babamın görüntüsü mü yoksa onun yanında olanlar mı beni daha çok rahatsız ediyor bilmiyorum. Babam orada, çok uzakta, çeşitli nedenlerle, orada gruplanmış bir sürü başka insanla birlikte, çok uzakta.”Marina Satti, son şarkısı Ah Thalassa’yı kendisi de bir mülteci olan babasına ve son on yılda Akdeniz’de hayatını kaybeden, en az bin 274’ü çocuk olan 29.984 insana ithaf ediyor.Thalassa, Yunanca deniz anlamına geliyor.