Samanyolu Haber /Dünya / Eyfel Kulesi'nde uyuya kalan iki turist gözaltına alındı /17 Ağustos 2023 06:22

Eyfel Kulesi'nde uyuya kalan iki turist gözaltına alındı

Eyfel Kulesi'nde yapılan rutin güvenlik teftişi sırasında uyur halde bulunan iki Amerikalı turist gözaltına alındı. 1.083 metre yüksekliğindeki kule yılda yaklaşık yedi milyon ziyaretçi çekiyor.

SHABER3.COM

Pazartesi sabahı, turistlerin ziyaretine açılmadan önce yapılan güvenlik kontrolleri sırasında söz konusu kişilere rastlanması nedeniyle kulenin açılışının da ertelendiği bildirildi.

Eyfel Kulesi'nin işletmecisi olan ve Sete olarak da bilinen Sociéte d'Exploitation de la Tour Eiffel'e göre, "Eyfel'de bulunan kişiler, anıt halka açılmadan önce yapılan günlük kontroller sırasında sabah erken saatlerde tespit edildi."

İşletmeci, herhangi bir tehdit oluşturmayan ve polise teslim edilen kişiler hakkında şikayette bulunacağını açıkladı.

Paris Savcılığı'na yapılan şikayette iki Amerikalı erkeğin pazar gecesi biletle anıta girdikleri, daha sonra kulede uyudukları bilgisi verildi. AFP'ye konuşan savcılık kaynakları ise, turistlerin aşırı alkollü olmaları nedeniyle kuleden çıkamadıklarını söyledi.

Dünyanın en tanınmış simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi, Fransız Devrimi'nin yüzüncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1889'a kadar inşa edildi.

1.083 metre yüksekliğindeki kule yılda yaklaşık yedi milyon ziyaretçi çekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eyfel Kulesi'nde uyuya kalan iki turist gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:37:41