Eyfel Kulesi'nde uyuya kalan iki turist gözaltına alındı

Pazartesi sabahı, turistlerin ziyaretine açılmadan önce yapılan güvenlik kontrolleri sırasında söz konusu kişilere rastlanması nedeniyle kulenin açılışının da ertelendiği bildirildi.



Eyfel Kulesi'nin işletmecisi olan ve Sete olarak da bilinen Sociéte d'Exploitation de la Tour Eiffel'e göre, "Eyfel'de bulunan kişiler, anıt halka açılmadan önce yapılan günlük kontroller sırasında sabah erken saatlerde tespit edildi."



İşletmeci, herhangi bir tehdit oluşturmayan ve polise teslim edilen kişiler hakkında şikayette bulunacağını açıkladı.



Paris Savcılığı'na yapılan şikayette iki Amerikalı erkeğin pazar gecesi biletle anıta girdikleri, daha sonra kulede uyudukları bilgisi verildi. AFP'ye konuşan savcılık kaynakları ise, turistlerin aşırı alkollü olmaları nedeniyle kuleden çıkamadıklarını söyledi.



Dünyanın en tanınmış simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi, Fransız Devrimi'nin yüzüncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1889'a kadar inşa edildi.



1.083 metre yüksekliğindeki kule yılda yaklaşık yedi milyon ziyaretçi çekiyor.