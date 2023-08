Teknoloji şirketleri bizi nasıl değiştiriyor?

Teknoloji sektörünü neler bekliyor?

Bölge için yeni bağlanılabilirlik alanlarına girilen umut verici bir dönem. Peki, genel olarak sektörü gelecekte neler bekliyor?

Hızla değişen dünyada teknolojiden daha hızlı gelişen başka bir endüstri yok. Teknoloji sektörü, yeni fikirlerin, günlük işleri yürütme şeklimize dair farklı yolların ve hükümetlerin dünya meselelerini koordine etmesinde yeni yöntemlerin inovasyonunda ön saflarda yer alıyor.Bu sektördeki büyüme şaşırtıcı bir hızda devam ediyor ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor.Teknoloji sektörü, şu anda yılda yüzde 5 ila 6 oranında büyüyen geniş bir kategori ve önümüzdeki yıllarda yapay zeka kitlelere yayıldıkça bu oranın artması bekleniyor.Devrim yaratan teknoloji her geçen gün ilerliyor ve tabii, bu ilerlemenin maliyeti de artıyor. Sektörde 2022 yılında toplam 3,45 trilyon dolarlık harcama yapıldı.Teknoloji ilerledikçe, ürünleri de farklı şekilde satın alıyor ve tüketiyoruz. Geçtiğimiz yıl mobil reklamcılığa 300 milyar dolar harcandı.Şirketlerin tüketim ve etkileşim şeklimiz üzerindeki etkisi her zamankinden daha fazla. Sosyal medya dünyasının en büyük platformlarından biri olan TikTok, bu değişimlerin ön saflarında yer alıyor.TikTok'un İngiltere Genel Müdürü Kris Bodger teknolojinin reklamcılığı ve tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini şöyle anlatıyor:"Eğlence ve pazarlama endüstrisinde, yaratıcılığı merkeze alan daha uzun formlu hikaye anlatımına doğru önemli bir geçiş olduğunu düşünüyoruz. TikTok'ta sesli videoları tam ekranda oynatabilirsiniz. Bunu topluluğumuzun can damarı olan platformumuzdaki içerik üreticilerinin aldığı beğenilerle gördük. Markaların özgün olmalarını ve hikayelerini daha önce mümkün olmayan şekillerde anlatmalarını sağlıyorlar."Bodger, "Bu yeni eğlence biçimi ayrıca çevrim dışı olarak da harekete geçilmesini sağlıyor. Ve muhtemelen bunun en iyi örneği, alışverişin, alışveriş zihniyetinde olan insanların, TikTok'taki eğlenceli içeriğin ve topluluğumuzun buluşma noktası olan topluluk ticareti dediğimiz şey. '#TikTok satın almamı sağladı' gibi hashtag'lerin 57 milyar görüntülenmeye sahip olduğunu gördük. Ve TikTok'taki tüm bu videolarda insanlar ürünleri keşfediyor, inceliyor, bu farklı ürünlerle etkileşime giriyor ve sonra gerçek dünyada etki yaratıyorlar." şeklinde konuşuyor.Büyük şirketler verilerimizi nasıl kullanıyor?Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişen sadece tüketim değil. İş yapma şeklimiz de büyük bir değişimden geçiyor.Daha fazlasını öğrenmek için muhabirimiz Ryan Capperauld'u Doha'ya, Google'ın yeni bulut hizmetinin Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki lansmanına gönderdik. Üst düzey Google yöneticileri de bölgedeki yeni bulut hizmetinin lansmanını görüşmek üzere burada bir araya geldi.Orta Doğu ve Kuzey Afrika Google Cloud Sorumlusu Tarik Khalil, "Bugün Katar'da, Orta Doğu'daki ilk bölgemizin lansmanını yapıyoruz. Bu, küresel olarak genişleme planımızın bir parçası. Bölgedeki müşterilerimizden ve ortaklarımızdan gelen talep giderek artıyor. Ve genellikle talep artışının olduğu ülkelere yatırım yaparken amacımız, müşterilerimize yakın olmak, onların sorunlarını çözmelerine ve müşterilerine daha iyi bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak." şeklinde konuşuyor.Bunun Google'ın Orta Doğu'daki daha geniş çaplı bir projesinin parçası olup olmadığı sorulan Tarik Khalil, "Altyapı, Katar'a yaptığımız yatırımın bir parçası." diyor ve ekliyor: "İkincisi insanlarımız, iş gücümüz ve ekosistemimizle birlikte pazarımız. Dolayısıyla, müşterilerimize ve müşterilerimizin hedeflerine ulaşma yolunda gelişmelerine ve büyümelerine yardımcı olmak için ülkeye devasa bir ekosistem getiriyoruz."Khalil bu soruya, "Hepimiz veri çağında olduğumuzu biliyoruz. Ve veriler giderek daha da hızlı büyüyor. Bakış açımız bu. Dolayısıyla bu, her kuruluşun, her işletmenin çok verimli bir şekilde ele alması gereken bir konu. Daha hızlı kararlar almak zorundalar. Bu içgörüleri elde etmek için teknolojinin gücünden yararlanarak kesin kararlara ulaşmaları gerekiyor. Şimdi onlara, süreci çok daha verimli hale getirmek ve veri içgörülerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için, yapay zeka becerileriyle desteklenen ya da şimdi bu platforma entegre edilen, benzersiz birleşik veri platformumuzu sunarak yardımcı oluyoruz." cevabını veriyor.Singapur'da teknolojik gelişmelere yatırım yapan Future Labs Ventures şirketinin CEO'su Mario Aquino bu soruyu "Hâlâ her birkaç dakikada, saatte ve günde bir yeni keşifler yapılıyor. Eşi benzeri görülmemiş bir teknoloji destekli inovasyon çağında yaşıyoruz. Ve çoğunlukla ekonomilere, insanlara ve toplumlara fayda sağlayan ölçeklenebilir pazar sorunlarını ele almaya odaklandık." şeklinde yanıtlıyor.TikTok ve Google, iş dünyası için fırsatların eğlenceli videolar hazırlamanın çok daha ötesine geçtiğini söylüyor. Veri güvenliğine ilişkin bariz endişelere rağmen, görünen o ki tüketiciler, teknoloji devlerini hayatımızın neredeyse her alanında kabul etmiş durumda. Ve geleneksel çizgiler bulanıklaşıyor.CEO'lar, vatandaşlar ve hükümetler ise hâlâ, bu çok yeni ve çok samimi ilişkinin hem potansiyelini hem de tuzaklarını tahmin etmeye çalışıyor.