İklim krizi, Akdeniz tatillerinin sonu mu getirecek?

"Geleneksel yaz tatili yerleri çok sıcak"

Sardunya ve Yunanistan gibi popüler destinasyonların artan sıcaklıklar nedeniyle normalden daha az ilgi gördüğünü açıklayan Masri, "Müşterilerimiz daha genç olduğu için genellikle çocukları da daha küçük oluyor ve insanlar küçük bir bebekle 48 derecelik bir yere seyahat etmek istemiyor. Bu hiç hoş değil ve iptal politikaları nedeniyle bu rezervasyonlardan vazgeçemiyorlar." diyor.

Daha serin yaz tatilleri küresel bir cazibe merkezi

Virtuoso Seyahat Haftası'nda ayrıca lüks seyahat konusunda uzmanlaşmış Kanadalı şirket The Pelican'ın kurucu ortağı Jamsheed Pocha da bir konuşma yaptı.

Sıcak hava dalgaları gelecekte tatil rezervasyonlarını nasıl etkileyecek?

Avustralyalı Mosman Travel acentesinin genel müdürü Sharyn Kitchener, bu yılki aşırı sıcakların tatilcilerin gelecekte Avrupa seyahat planlarını etkileyeceğini söyledi. Kitchener, "Bence ileride insanlar bu yılki hava durumunu düşünecek ve belki de nereye gidecekleri ya da yılın hangi zamanında Avrupa'ya seyahat edecekleri konusunda farklı düşünecekler." dedi.

Otel rezervasyon uygulaması Little Emperors'ın kurucusu Rebecca Masri, Norveç gibi alternatif destinasyonlara yönelik rezervasyonlarda önemli bir artışa dikkati çekiyor:"Bence Avrupa çok sıcak olduğu için insanlar daha serin yerler arıyor ve bu da İskandinav ülkelerine yaz destinasyonu olarak öne çıkmaları için gerçekten büyük bir fırsat verdi."Sonuç olarak, pek çok tatilci daha soğuk destinasyonlara rezervasyon yapıyor ve bu da İskandinav ülkelerine olan ilginin artmasına neden oluyor.Masri, "Norveç, Kopenhag ve fiyortlar yaz rezervasyonlarımızın büyük bir bölümünü aldı ve bu bizim için gerçekten ilginç oldu" diye açıklıyor."Bu destinasyonlara yaz döneminde hiç rezervasyon yapmamıştık - yani evet, yaşadığımız iklim değişikliği nedeniyle bir değişiklik olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz." diyen Little Emperors'un kurucusu ayrıca, Alpler gibi geleneksel olarak kış kaçamaklarıyla ilişkilendirilen destinasyonların da yaz döneminde ilgi gördüğünü söyledi."Noel'de artık kar yok, bu yüzden Courchevel ve Gstaad'da giderek daha fazla yaz rezervasyonu yapıyoruz. Bu destinasyonlar [yılbaşı sezonu] yerine yaz aylarında rezervasyonlarımızda öne çıkıyor." diyor CEO.Pocha, birçok Kuzey Amerikalının "geleneksel olarak yaz aylarında İtalya, Fransa ve Yunanistan kadar popüler olmayan" İsviçre, Avusturya ve Almanya gibi yaz sıcaklarının daha az etkili olduğu Avrupa ülkelerine rezervasyon yaptığını doğruladı.Pocha, bu tür destinasyonların çekiciliğinin, gezginlerin sadece kışın değil yazın da tadını çıkarabilecekleri "muhteşem SPA" olanakları ve güzel doğal manzaraları içerdiğini söylüyor.Aşırı sıcakların insanların seyahat etme şeklini değiştireceği de yaygın bir görüş. Güney İtalya'daki birçok otelin eylül ve ekim ayları için yüksek oranda rezervasyon aldığını ifade eden New York merkezli seyahat acentesi Skylark'ın kurucusu ve CEO'su Paul Tumpowsky, "Bence insanların yaz [tatilini] ekim ayının ortasına kaydırmaları söz konusu. Normalde ekim başında kapanan birçok otel artık sonbaharın ortasında ya da sonunda kapanıyor." diyerek tatilcilerin şimdiden daha serin aylarda turizm cennetlerini tercih ettiğini vurguluyor.