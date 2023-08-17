Avustralya'yı yenen İngiltere finale yükseldi

İngiltere, ev sahibi Avustralya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk defa Kadınlar Dünya Kupası'nda final oynamaya hak kazandı.



Maça hızlı başlayan İngiliz kadın milliler, ilk yarıda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Bunun meyvesini ise İngiltere 36. dakikada Ella Toone'un ayağından gelen golle aldı.



İlk yarının skorunu da belirleyen gol sonrası ikinci yarıda ev sahibi Avustralya arkasına aldığı 75 bin kişilik taraftar desteği ile son Avrupa şampiyonu üzerinde baskı kurmayı başardı.



Turnuvadaki ilk maçına çıkan Avustralya'nın süperstarı Sam Kerr 63. dakikada eşitliği yakalayarak Avustralya'nın final umutlarını artırdı.



Ancak Avustralyalıların umutları sadece 8 dakika sürdü. Lauren Hemp ile 71. dakikada İngiltere'yi tekrar öne geçirdi. Uzatma dakikalarında ise Alessia Russo'nun golü ülkesinin final biletini almasını garantiledi.



Dünya şampiyonasında böylece iki Avrupa takımı finale kalma başarısı göstermiş oldu. Salı günü İspanya İsveç'i yenerek İngiltere gibi tarihinde ilk defa finale yükselme başarısı göstermişti.



İngiltere daha önceki dünya şampiyonalarında üç defa yarı finale kadar yükselmişti. Avustralya ise bu turnuvadan önce çeyrek finalden öteye geçememişti.



Avustralya ile İsveç arasındaki üçüncülük maçı cumartesi günü Brisbane'da oynanacak.