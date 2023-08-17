Samanyolu Haber /Teknoloji / OpenAI ilk kez şirket satın aldı, bu ne anlama geliyor? /17 Ağustos 2023 06:54

OpenAI ilk kez şirket satın aldı, bu ne anlama geliyor?

OpenAI, bugün yaptığı açıklamada dijital ürün tasarlayan Global Illumination şirketini satın aldığını belirtti. Bu yapay zeka üreticisi OpenAI'ın bilinen ilk şirket alımı oldu. Anlaşmanın mali detayları açıklanmadı.

SHABER3.COM

Microsoft'un desteklediği OpenAI, son GPT-4 yapay zeka modelinin normalde aylarca süren içerik denetimi sürecini birkaç saate indirebileceğini ve daha tutarlı etiketleme yapabileceğini söyledi.

OpenAI'dan yapılan açıklamada "Tüm Global Illumination ekibi, ChatGPT dahil, temel ürünlerimiz için çalışmak üzere OpenAI'a katıldı" denildi.

Merkezi New York'ta bulunan Global Illumination 2021 yılında hepsi daha önce META Platforms'un Instagram şirketinde çalışmış olan Thomas Dimson, Taylor Gordon ve Joey Flynn tarafından kurulmuştu.

Global Illumination son olarak çevrimiçi oyun üretimiyle ilgili açık kaynak teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Dimson'dan, kişisel internet sitesinde Instagram'ın içerik sıralama algoritmasının orijinal kodlamasının bir kısmını yapan isim olarak bahsediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OpenAI ilk kez şirket satın aldı, bu ne anlama geliyor? Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:56