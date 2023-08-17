OpenAI ilk kez şirket satın aldı, bu ne anlama geliyor?

OpenAI'dan yapılan açıklamada "Tüm Global Illumination ekibi, ChatGPT dahil, temel ürünlerimiz için çalışmak üzere OpenAI'a katıldı" denildi.

Global Illumination son olarak çevrimiçi oyun üretimiyle ilgili açık kaynak teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Dimson'dan, kişisel internet sitesinde Instagram'ın içerik sıralama algoritmasının orijinal kodlamasının bir kısmını yapan isim olarak bahsediliyor.

Microsoft'un desteklediği OpenAI, son GPT-4 yapay zeka modelinin normalde aylarca süren içerik denetimi sürecini birkaç saate indirebileceğini ve daha tutarlı etiketleme yapabileceğini söyledi.Merkezi New York'ta bulunan Global Illumination 2021 yılında hepsi daha önce META Platforms'un Instagram şirketinde çalışmış olan Thomas Dimson, Taylor Gordon ve Joey Flynn tarafından kurulmuştu.