Piyasalar kritik FED toplantısının tutanaklarını bekliyor

FED 25-26 Temmuz’da yaptığı toplantının ardından faiz artışına gidip faizi 5,25-5,50 aralığına yükselttikten sonra FED Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, bu faiz artışının son olmayabileceğine işaret etmişti.

Ancak aynı toplantıda Powell, tedarik zincirlerinin iyileşmesi, işçi talebinin azalması ve kredi koşullarının sıkılaşması da dahil olmak üzere enflasyonu aşağı çekecek "yapbozun parçalarının" yerine oturmaya başladığını da söyledi.





FED’in son toplantısına ait tutanaklar bugün yerel saatle 14’te açıklanacak ve piyasalar buradan bundan sonraki döneme ilişkin faiz artışına dair işaretleri anlamaya çalışacak.





FED’in bir sonraki toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde olacak ve bu toplantıda bir başka faiz artışı olup olmayacağına karar verilecek. Piyasa uzmanları burada alınacak ek bir 25 baz puanlık bir faiz artışı kararının makroekonomik etkisinin marjinal olacağı yorumunu yapıyorlar.









Uzmanlar, FED’in faiz artışına gidip gitmeyeceği konusunda karışık sinyaller olduğunu dolayısıyla toplantı tutanaklarının yol gösterici olabileceği yorumunu yapıyorlar.





Toplantı tutanakları politika yapıcıların ekonomik durumu nasıl değerlendirdiklerine, enflasyona yaklaşımlarına dair bilgiler verebiliyor.

ABD'de Temmuz ayında perakende satışlar, beklenenden fazla arttı.Bu karar faiz artışlarının sonuna gelindiğini düşünen piyasalar açısından önemli bir yol haritası çizecek.Ancak yine de politika toplantısından üç hafta sonra yayınlanan belge, her zaman güncelliğini kaybetme riski taşıyor ve genellikle FED Başkanı’nın toplantı sonrası basın açıklamasında dile getirdiği hususları tekrarlıyor ya da bu arada ortaya çıkan verilerle ilgili oluyor.Örneğin Powell, geçen ayki basın toplantısında FED’in tahminlerini değiştirdiğini ve ekonominin resesyona gireceği beklentisini ortadan kaldırdığını doğruladı ki bu aksi takdirde ancak tutanaklarda ortaya çıkacak bir konu olarak değerlendiriliyor.