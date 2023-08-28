'F-16'lar Ukrayna'daki savaşın seyrini değiştirebilir'

F-16'lar için ilkbahar beklentisi

Bild'in de dahil olduğu Axel Springer Medya Grubu bünyesindeki Ronzheimer Podcast'e açıklamalarda bulunan Reznikov, F-16'ların kullanımı ile ilgili altyapı çalışmalarına başlandığını, bu bağlamda Ukraynalı pilot, mühendis ve teknisyenlere eğitim verildiğini belirterek, "Bu en az altı ay, belki biraz daha uzun sürebilir. Bu yüzden önümüzdeki yılın ilkbaharında olacağını düşünüyorum" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya vadettiği F-16 savaş uçaklarının Rusya'nın saldırısıyla başlayan savaşın seyrini değiştirebileceğini söyledi.Ukraynalı Bakan,savaşta kullanılmasını "ciddi bir oyun değiştirici" olarak gördüğünü ifade ederek, bu durumun Rus saldırılarına karşı verdikleri savunma savaşında önemli bir yeniliğe yol açacacağını söyledi.Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Rasnikov F-16'ların gelecek yılın ilkbahar aylarından itibaren kullanılmaya başlanmasını bekliyor.Savaş muhabiri Paul Ronzheimer'in hazırladığı podcast yayınına katılan Reznikov, amacın, "Rusya'nın gökyüzündeki hakimiyetine son vermek" olduğunu belirterek, F-16 savaş uçaklarının, Ukrayna'daki yerleşim yerlerinin korunması ile birlikte hava savunmasının bir parçası olacaklarını belirtti. Bakan, "Bu gerçekten ciddi bir oyun değiştirici olacak. Gerçekten ciddi bir değişiklik" diye konuştu.Washington'un, Rusya'ya karşı savunma savaşında kullanmak üzere Ukrayna'ya F-16 sevkiyatına izin vermesi üzerine çok sayıda Batılı ülke Kiev'e onlarca ABD yapımı savaş uçağı tedarik edeceklerini açıkladı.Ukrayna Batı'dan savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından itibaren F-16 talep ediyordu ancak Batılı ülkeler bu talebe savaşı daha da tırmandıracağı endişesiyle sıcak bakmıyorlardı.