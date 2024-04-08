Samanyolu Haber /Gündem / Fabrikada patlama: Yaralı işçiler var /08 Nisan 2024 20:54

Fabrikada patlama: Yaralı işçiler var

Bolu'da sunta fabrikasının ham madde silosundaki patlamada biri ağır 3 işçi yaralandı.

SHABER3.COM

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki sunta fabrikasının ham madde silosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle işçiler Ertan E. (46), Ömer D. (50) ve Onur D. (39) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Onur D, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçiler ise Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülen patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fabrikada patlama: Yaralı işçiler var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:11