Hamas ateşkes teklifine cevap verdi

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, İsrail ve Hamas arasında Kahire’de gerçekleşen dolaylı müzakerelere dair önemli bir açıklama yapmıştı. Kirby, Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan görüşmelerde ortaya çıkan metnin Hamas’a sunulduğunu belirtmişti.



Söz konusu ateşkes teklifine Hamas’tan yanıt geldi.



Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Ali Baraka, teklifi reddettiklerini açıkladı.



Baraka, Reuters’a yaptığı açıklamada Hamas’ın Kahire'deki görüşmelerde önerilen son ateşkes önerisini reddettiğini belirtti.

