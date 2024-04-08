Samanyolu Haber /Dünya / Hamas ateşkes teklifine cevap verdi /08 Nisan 2024 21:06

Hamas ateşkes teklifine cevap verdi

İsrail ile 7 Ekim 2023’ten beri çatışma içerisinde olan Hamas’tan son ateşkes teklifine yanıt geldi.

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Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, İsrail ve Hamas arasında Kahire’de gerçekleşen dolaylı müzakerelere dair önemli bir açıklama yapmıştı. Kirby, Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan görüşmelerde ortaya çıkan metnin Hamas’a sunulduğunu belirtmişti.

Söz konusu ateşkes teklifine Hamas’tan yanıt geldi.

Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Ali Baraka, teklifi reddettiklerini açıkladı.

Baraka, Reuters’a yaptığı açıklamada Hamas’ın Kahire'deki görüşmelerde önerilen son ateşkes önerisini reddettiğini belirtti.
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