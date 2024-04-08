Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan tehdit ettiği Hataylılara seslendi /08 Nisan 2024 21:36

Erdoğan tehdit ettiği Hataylılara seslendi

Yaklaşık 2 bin 500 oy ile Hatay'ı kaybeden CHP, kentte 3 binin üzerinde ölünün yerine oy kullanıldığını iddia ederek YSK'ya başvurdu. YSK'nın başvuruyu reddetmesinin ardından Erdoğan, seçimden önce hizmet götürmemekle tehdit ettiği Hataylılara seslendi.

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Yerel seçimler öncesi en çok tartışılan illerinden biri de Hatay oldu.

Bold Medya'da yer alan habere göre Hatay tartışmaları seçimden sonra da devam etti. CHP, kentte 3 binin üzerinde ölünün yerine oy kullanıldığını iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

YSK CHP’nin başvurusunu reddetti.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK’nin CHP’nin Hatay’da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin konuştu.

Merkez Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi’nde düzenlenen iftar programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin telefonla aradığı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurttaşlara seslendi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK’nın CHP’nin Hatay’da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin, “Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay’da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu” dedi.

“BİZ ZATEN İNANMIŞTIK”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

“Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün malum Yüksek Seçim Kurulu Hatay’la ilgili nihai kararını verdi ve bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay’da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay’ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay’a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay’a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz.”

HATAY’I ZİYARET EDECEK

Erdoğan, Hatay’ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

“Hepsinden öte Hatay’ın bu talihsiz deprem olayından sıkıntılarını da bir an önce aşmanın gayreti içerisinde olacağız ve bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bayramdan sonra inşallah şahsım da heyetimle beraber bir Hatay ziyareti yapacağız. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı’mızın da ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

TEHDİT ETMİŞTİ

Erdoğan seçimden önce Hataylıları, kente hükumet olarak hizmet götürmemekle tehdit etmişti.
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