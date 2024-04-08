MİT ilkokula indi: Nazi uygulamasına büyük tepki

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilkokul çağındaki çocuklara yönelik skandal bir etkinlik başlattı.
MİT, çocuklardan “güvenlik”, “istihbarat” ve “gizli ajan” kelimelerini resimle ya da mektupla anlatmalarını istedi.
TRT Haber’de yer alan habere göre, MİT’in internet sitesindeki duyuruda 5-14 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini kullanmaya davet edildi.
Çocuklar hayallerindeki “gizli ajanı” resmedebilecek ya da “istihbarat” veya “güvenlik” kelimesini yazdığı mektupta anlatabilecek.
MİT’in sayfasında yayınlanacak
Gönderilen resim ve mektuplardan seçilenler MİT’in resmi internet sitesinde yayınlanacak.
Aileler, çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024’e kadar “[email protected]” elektronik posta adresine gönderebilecek.
Öte yandan sosyal medyada uygulamaya tepkiler yükseldi. Bir Nazi uygulaması olduğu gerekçesiyle alınan karardan vazgeçilmesi istendi.