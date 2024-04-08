Netanyahu: Refah harekatının tarihi belli

Netanyahu'nun başında olduğu koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı koalisyon ortakları ise, operasyonun bir an önce yapılması için Başbakan'a baskı yapıyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridinin güneyindeki Refah'a yapılacak askeri operasyonun tarihinin belli olduğunu duyurdu. Açıklamasında, "Zafer için Refah'ı ele geçirmek ve oradaki terör taburunu yok etmek gerekiyor" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Bu olacak ve tarihi de belli" dedi.İsrail'in en yakın destekçilerinden ABD ve Almanya geçtiğimiz günlerde ve haftalarda İsrail yönetimini, Refah'a kara operasyonu yapılmaması konusunda defalarca uyarmış; ABD Başkanı Joe Biden, siviller o bölgeden tahliye edilmeden yapılacak böyle bir operasyonun, kendi için bir "kırmızı çizgi" olacağını vurgulamıştı.Hükümetteki aşırı sağcı siyasetçilerden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki bazı birliklerin güney bölgesinden çekilmesinin ardından Pazartesi günü öğle saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada, "Şayet Başbakan savaşı, Refah'a bir operasyon gerçekleştirmeden bitirme kararı alırsa, hükümetin başı olarak görevde kalma yetkinliğini kaybeder" ifadelerini kullanmıştı.Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamına yayılan İsrail operasyonlarından kaçan yüz binlerce Filistinli sivil, Mısır sınırındaki Refah bölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.