İstanbul'da patlama!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı ekiplerin çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı.
Bu sabah saatlerinde şiddetli patlamaya bağlı sarsıntı civar mahallelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Patlama sonrası sızan gazdan etkilenen 15 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk yardımda bulunuldu.
Patlama noktasındaki hasar ve ekiplerin müdahalesi havadan görüntülendi.
Metrelerce yukarıya alevler çıkarken kaza mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.