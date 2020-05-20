Samanyolu Haber /Sağlık / Fahrettin Koca güncel verileri açıkladı /20 Mayıs 2020 19:50

Fahrettin Koca güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 972 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi vefat etti. Bakan Koca, vaka sayısının binin altına düştüğünü belirterek, "Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre Türkiye’de son 24 saatte 972 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.

1092 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 113 bin 987’ye yükseldi.
 
Bakan Koca mesajında “VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerini kullandı.
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