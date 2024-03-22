Samanyolu Haber /Ekonomi / Faizleri düşürmeye başlayan ilk büyük ekonomi İsviçre oldu /22 Mart 2024 08:34

Faizleri düşürmeye başlayan ilk büyük ekonomi İsviçre oldu

İsviçre Merkez Bankası Haziran 2022'de başlattığı sıkılaştırma politikasının ardından gösterge faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 1,5'e çekti.

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İsviçre Merkez Bankası (SNB) yükselen enflasyonla mücadele etmek için uzun süredir devam eden artışların ardından dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

SNB, İsviçre'nin Haziran 2022'de başlattığı sıkılaştırma politikasının ardından gösterge faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 1,5'e çekti.

Amerikan merkez bankası Federal Reserve çarşamba günü faiz oranlarını sabit tuttu ancak yıl sonuna kadar üç faiz indirimine gideceği sinyalini verdi.

İngiltere ve Norveç merkez bankaları da perşembe günü faiz oranlarını değiştirmedi ancak her ikisinin de bu yılın sonlarında indirime başlaması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da çarşamba günü faiz indirimleri konusunda "çok geç" hareket etme riski konusunda uyarıda bulunarak, Euro Bölgesi'nin borçlanma maliyetlerinde ilk indirimin haziran ayında gerçekleşebileceği ihtimalini yeniden doğruladı.

Dünya çapındaki merkez bankaları, ekonomilerin Covid salgını karantinalarından çıkmasıyla yükselen ve enerji üreticisi Rusya'nın Şubat 2022 de Ukrayna'yı işgal etmesiyle hızlanan enflasyonu kontrol etmek için para politikalarını sıkılaştırmıştı.

İsviçre'de SNB Başkanı Thomas Jordan, faiz indirimi kararının diğer merkez bankalarının önüne geçmek amacıyla değil ülke için "doğru zaman" olduğu için olduğunu söyledi.

Bu hamle, İsviçre frangı'nın dolar ve euro karşısında birkaç ayın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu.

SNB, yaptığı açıklamada "Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yıldır enflasyonla mücadelenin etkili olması sayesinde mümkün oldu," ifadelerine yer verdi.

Birkaç aydır enflasyon yüzde ikinin altına gerilediğini söyleyen banka bunun fiyat istikrarı için arzulanan aralıkta olduğunu vurguladı.
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