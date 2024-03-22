Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 17 yaralı /22 Mart 2024 08:36

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 17 yaralı

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, perşembe sabahı Kiev üzerinde 30 seyir ve balistik füzenin düşürüldüğünü söyledi.

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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Kiev ve çevresine son haftaların en büyük füze saldırısını düzenlediğini ve bu saldırılarda en az 17 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırılarda okulların, konutların ve sanayi tesislerinin zarar gördüğü bilgisi verildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, füze saldırısının 44 gün aranın ardından yapıldığını ancak Rusya tarafından ateşlenen tüm füzelerin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Hasarın düşen enkazdan kaynaklandığı aktarıldı.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, perşembe sabahı Kiev üzerinde 30 seyir ve balistik füzenin düşürüldüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan ülkesine savunma sistemleri gönderilmesini istedi.

Zelenskiy, "Her gece ve gündüz böylesi bir terör var. Dünyanın birliği, bize hava savunma sistemleriyle yardım ettiğinde bunu durdurabilir. Şimdi Ukrayna'da savunmaya ihtiyacımız var." dedi.

Kiev şehir yetkilileri başkentin farklı bölgelerinde en az 13 kişinin, çevre bölgelerde ise dört kişinin yaralandığını dile getirdi.

Sağlık yetkilileri, hastaneye kaldırılan dört kişi arasında 11 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu belirtti.
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