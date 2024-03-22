Dünya nükleer enerjiye geri dönüyor

Avrupa ikiye bölündü





Fransa'da grev: Nükleer enerji kapasitesi yüzde 9, rafinaj kapasitesi yüzde 60 düştü

Avrupa ülkeleri, Japonya'da 2011 yılındaki Fukushima nükleer kazasının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle bu alanda geri adımlar attı.

ABD destekliyor





Avrupa Birliği'nde nükleer enerji yanlısı ülkeler, atom enerjisinin yeniden canlandırılması için adımlar atmaya hazırlanıyor.Dünyanın dört bir yanından 30'un üzerinde lider ve temsilci, Brüksel'deki Nükleer Enerji Zirvesi'nde bir araya gelerek konuyu tartıştı.Zirvenin ortak bildirisine göre, "yeni nükleer santrallerin inşası ve gelişmiş reaktörlerin dünya çapında devreye sokulması taahhüt ediliyor."Reuters tarafından görülen bildiride, liderler "mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılmasını destekleyecek ve rekabetçi bir şekilde finanse edecek koşulları sağlamak gibi önlemler alarak nükleer enerjinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için çalışmayı taahhüt edecekler" deniliyor.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, nükleer enerjinin "iklim kriziyle mücadeleye ve stratejik özerkliği inşa etmeye yardımcı olabileceğini" söyledi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de "Nükleer enerjinin katkısını kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Şurası açık, nükleer enerji var. Oynayacağı önemli bir rol var" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşması için düşük karbonlu enerji kaynağı olan nükleer enerjinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol zirve öncesinde "Nükleer enerjinin desteği olmadan iklim hedeflerimize zamanında ulaşma şansımız yok" dedi.Ancak AB ülkeleri nükleer enerjiyi destekleyip desteklememe konusunda ikiye bölünmüş durumda.Fransa'nın başını çektiği grup, nükleer genişlemenin çok önemli olduğuna inanıyor; Avusturya ve Almanya'nın da dahil olduğu ikinci grup ise rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara odaklanılmasını istiyor.Bu olayın ardından Almanya, altı nükleer santrali kapattı ve kalan reaktörlerini aşamalı olarak devre dışı bırakılacağını duyurdu. Ülkede son üç santral 2023'te kapatıldı.Ancak Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus gazına alternatif bulma ihtiyacı ve AB'nin 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltma taahhüdü nükleer enerjiye olan ilgiyi yeniden artırdı.Amerika Birleşik Devletleri de nükleer sektörün canlandırılmasını destekliyor.ABD Başkanı Joe Biden'ın temiz enerjiden sorumlu kıdemli danışmanı John Podesta, "Dünya Bankası ve diğer kalkınma bankalarını nükleer finansman üzerindeki kısıtlamayı kaldırmaya teşvik etmek için Fransız girişimini destekliyoruz" diye konuştu.