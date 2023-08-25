FED Başkanı Jerome Powell: Faizi gerektiğinde artırmaya hazırız

Geçtiğimiz yıl boyunca para politikasını sıkılaştırdıklarını belirten Powell, enflasyonun aşağı gelmesi konusunda iyimser olmalarına rağmen enflasyonun hala yüksek kalmaya devam ettiğini anlattı. Powell, gerektiği takdirde faiz artışlarına hazır olduklarını ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef seviyeye doğru ilerlediğinden emin olana kadar politikalarını kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetinde olduklarının altını çizdi.







Jerome Powell, şunları söyledi:





Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışına hazırız. Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz.





Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Mal enflasyonunda sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed, ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli.





Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidilecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Temmuz’da PCE’nin yüzde 3,3, çekirdek enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun iş gücü piyasalarına daha hassas olduğuna dair kanıtlar görüyoruz.



