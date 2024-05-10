Rusya ile kimse doğrudan savaşmak istemiyor!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Gazetecilerle yaptığı görüşmede, Ukrayna'da NATO ülkelerinin ordularından "gözlemciler ve mühendisler" bulunduğunu söylen Donald Tusk, Ukrayna'da hangi ülkelerin askeri uzmanlarının bulunduğunu ve sayıları hakkında detay vermedi.





Tusk, "Herkesin şu soruyu sormasına şaşırmadım: Rusya ile doğrudan savaşa girmek mümkün mü, çok mu riskli? Ancak NATO ne kadar yardım ederse etsin Ukrayna, NATO olmadan baş edemeyecek. Ayrıca orada zaten gözlemciler ve mühendisler var. Nasıl olacağını göreceğiz, ama biliyorsunuz, kimse doğrudan bir savaş istemiyor" dedi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg aynı gün yaptığı açıkamada, ittifakın Ukrayna topraklarına kuvvet konuşlandırmayı planlamadığını, Kiev'in de bunu talep etmediğini belirtti.





Rusya’dan tepki gecikmedi





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerinin Batı’nın Rusya’ya karşı hibrid savaş yürüttüğünün kanıtı olduğunu belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerini yorumladı. Zaharova Tusk’ın açıklamasına ilişkin olarak, “Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünün kanıtıdır” diye konuştu.