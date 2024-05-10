Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile kimse doğrudan savaşmak istemiyor! /10 Mayıs 2024 10:57

Rusya ile kimse doğrudan savaşmak istemiyor!

Ukrayna'daki NATO askeri uzmanları hakkında Polonya Başbakanı Donald Tusk’dan itiraf gibi açıklamalar geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Gazetecilerle yaptığı görüşmede, Ukrayna'da NATO ülkelerinin ordularından "gözlemciler ve mühendisler" bulunduğunu söylen Donald Tusk, Ukrayna'da hangi ülkelerin askeri uzmanlarının bulunduğunu ve sayıları hakkında detay vermedi.

Tusk, "Herkesin şu soruyu sormasına şaşırmadım: Rusya ile doğrudan savaşa girmek mümkün mü, çok mu riskli? Ancak NATO ne kadar yardım ederse etsin Ukrayna, NATO olmadan baş edemeyecek. Ayrıca orada zaten gözlemciler ve mühendisler var. Nasıl olacağını göreceğiz, ama biliyorsunuz, kimse doğrudan bir savaş istemiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg aynı gün yaptığı açıkamada, ittifakın Ukrayna topraklarına kuvvet konuşlandırmayı planlamadığını, Kiev'in de bunu talep etmediğini belirtti.

Rusya’dan tepki gecikmedi 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerinin Batı’nın Rusya’ya karşı hibrid savaş yürüttüğünün kanıtı olduğunu belirtti. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerini yorumladı. Zaharova Tusk’ın açıklamasına ilişkin olarak, “Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünün kanıtıdır” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile kimse doğrudan savaşmak istemiyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:52