Samanyolu Haber /Dünya / Mihail Mişustin’e Rusya’da başbakanlık görevine devam denildi /10 Mayıs 2024 10:55

Mihail Mişustin’e Rusya’da başbakanlık görevine devam denildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakanlık görevi için Mihail Mişustin'i Duma’ya sundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Telegram'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Devlet Dumasına Mihail Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığını sunduğunu söyledi.

Bugün, yani 10 Mayıs'ta saat 14.00'te Devlet Duması, yeni başbakanın adaylığını görüşecek. Toplantıda Mişustin bir sunum yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Mart ayında beşinci dönem için başkan seçilen Putin'in göreve başlama töreninin ardından yasaya uygun olarak Başbakan Mişustin başkanlığındaki mevcut hükümet istifa etmişti.

Mihail Mişustin, Ocak 2020'den bu yana Bakanlar Kurulu'na başkanlık ediyor. Mihail Mişustin, bir önceki başbakan Dmitry Medvedev'in istifası nedeniyle Ocak 2020'de Vladimir Putin'in önerisiyle başbakan olarak atanmıştı.
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