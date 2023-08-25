Erdoğan’dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlere ilişkin konuşan Erdoğan’ın hedefinde yine muhalefet vardı.







Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile Türkiye istikrar sürsün diye bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi var. Bitlis’in tıpkı 2019’daki gibi geleceğine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Muhalefetin içler acısı durumunu yaşadıklarımız gösterdi. Bunların ne ülke yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz.” ifadelerini kullandı.



