Fed'den tarihi faiz artış kararı

Koronavirüs salgını ve sonrasında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte dünya genelinde yükselişe geçen enflasyon rakamları ABD'de de son yılların en yüksek seviyelerinde.ABD'deki enflasyon artışına karşı Amerikan Merkez Bankası (Fed) yönetiminin 75 baz puanlık bir faiz artışı kararı aldığı aktarıldı.ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararlarını açıkladı. 75 baz puanlık artış kararı verdi. Fed'in faiz artırımı kararı, 1994 yılından bu yana görülen en sert faiz artışı kararı oldu.ABD Merkez Bankası, politika faizini 0,75 puan artışla yüzde 1,5-1,75 aralığına çekti.Faiz artırım kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21:30'da gerçekleştireceği basın toplantısı bekleniyor.ABD’de tüketici enflasyonunun yüzde 8,6 ile 40 yılın zirvesinde açıklanmasının ardından çok sayıda kurum tahminini yukarı çekerken, vadeli işlemlerde de 75 baz puanlık artış fiyatlanmaya başlamıştı.Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylemişti.