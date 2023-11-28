Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’den Ali Koç iddiası sonrası TFF’ye çağrı /28 Kasım 2023 23:58

Fenerbahçe’den Ali Koç iddiası sonrası TFF’ye çağrı

TFF yetkilisinden aldığı bilgiyi paylaşan Fatih Altaylı, Süper Kupa'nın Ali Koç'un isteği üzerine Suudi Arabistan'da oynanacağını söyledi. İddialar üzerine harekete geçen Fenerbahçe ‘gerçeklerin açıklanması için’ TFF’ye seslendi.

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Görüştüğü bir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisinin kendisine “Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç istedi” dediğini yazan Fatih Altaylı’ya Fenerbahçe’den tepki geldi.

Fenerbahçe’nin yazılı açıklamasında gerçeklerin açıklanması için TFF’ye de çağrı yapıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle:

“Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz.”
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