Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor! Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi

İLK 11'LER





FENERBAHÇE 3-1 GAZİANTEP FK

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 32'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Gaziantep FK ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Becao, Kostic, İsmail, Fred, İrfan, Tadic, Oğuz Aydın, En-NesyriGaziantep FK: Dioudis, Lungoyi, Arda, Sorescu, Kodro, N'Diaye, Mbakata, Ogün, Viana, Maxim, Okereke90' VAR kararı sonucu penaltı kararı iptal edildi.90' Fenerbahçe penaltı kazandı.90' Fenerbahçe'de az önceki kargaşada İsmail Yüksek de sarı kart gördü90' Fenerbahçe'de Szymanski sarı kart gördü.90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave ediliyor.89' GOL | Edin Dzeko farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.87' Gaziantep FK'de Bruno Viana, Fenerbahçe'de ise Mert Müldür sarı kart gördü.86' İki kulübe arasında gerginlik yaşanıyor.85' Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan sarı kart gördü.84' Gaziantep FK'de Furkan Soyalp ve Halil Dervisoglu oyuna girdi. Badou Ndiaye ve Alexandru Maxim kenarda.80' Fenerbahçe'de Tadic oyundan çıkarken Mert Müldür dahil oldu.78' GOL | Fenerbahçe'de Becao takımını öne geçirdi.73' Gaziantep FK'de Ogün oyundan çıkarken Mandouki dahil oldu.72' Fenerbahçe'de Samet Akaydin sarı kart gördü.70' Oğuz'un orta alandan ceza alanına şişirdiği topta Samet'ten önce kaleci topu kontrol etti.68' Hızlı hücumda Maxim sağ kanattaki Deian Sorescu'yu gördü, Filip Kostic son anda şutu önledi.66' Fenerbahçe'de En-Nesyri ile Osayi-Samuel oyundan çıkarken Dzeko ile Szymanski dahil oluyor.60' Gaziantep FK'de Kodro oyundan çıkarken Daubin dahil oluyor.55' Saint-Maximin'in ortasında Becao topu kale ağzına çevirmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.48' Fenerbahçe gole yaklaştı! Oğuz'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Tadic'in vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.46' Fenerbahçe'de İsmail ile İrfan Can oyundan çıkarken Amrabat ve Saint-Maximin dahil oluyor.46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.45' İki oyuncunun tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.45' İsmail Yüksek ile Arda hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı, oyun bir süreliğine durdu.45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.44' Okereke, Fred ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Oyun bir süreliğine durdu.43' Hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu Tadic'e çarpıp savunmada kaldı.42' Karşı karşıya pozisyonda şutunu çeken Okereke, Livakovic'i geçemedi ancak seken topu önünde bulan Nijeryalı oyuncu boş ağlara topu gönderdi.41' GOL | Okereke beraberliği getiren golü kaydetti.36' Badou Ndiaye uzak mesafeden kaleyi yokladı, top farklı şekilde auta gitti.34' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.33' Gaziantep FK'de Kenan Kodro sarı kart gördü.28' Christopher Lungoyi sol kanattan ortasını yapmak istedi, Osayi'den seken top kornere gitti.27' Livakovic'ten büyük hata! Kısa pasla Fred'i görmek isteyen Livakovic, Badou Ndiaye'nin araya girmesi sonrası öne çıktı ve topu uzaklaştırdı.25' Christopher Lungoyi sol kanatta topu kontrol etmek isterken Becao'yu düşürdü, karar faul.22' Ceza alanında topla buluşmak isteyen İrfan Can Kahveci, Arda Kızıldağ'ı düşürdü. Karar faul.21' Sol kanattan ceza alanına giren Oğuz, arka direkteki Youssef En-Nesyri'yi görmek istedi. Savunma topu kornere gönderdi.18' Kostic bu kez de En-Nesyri'nin pasıyla soldan ceza alanına girdi ancak rakibinden sıyrılmak isterken top auta gitti.17' Filip Kostic sol kanattan çizgiye inip topu taşımak istedi ancak Deian Sorescu'nun kontrolünde top auta gitti.5' Christopher Lungoyi sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, Osayi-Samuel araya girerek topu kornere gönderdi.4' Orta alanda topu kapan Youssef En-Nesyri, düzgün bir pasla Oğuz'u gördü, karşı karşıya pozisyonda Oğuz topu ağlara gönderdi.3' GOL | Oğuz Aydın Fenerbahçe'yi öne geçirdi.1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.