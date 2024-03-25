Samanyolu Haber /Gündem / FIFA incelemeye aldı: Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyım atanabilir /25 Mart 2024 18:24

FIFA incelemeye aldı: Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyım atanabilir

Geçtiğimiz yıl TFF başkanlığı için Mehmet Büyükekşi'ye rakip olan Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, X hesabından paylaştığı bilgide, TFF'ye FIFA tarafından 'kayyım' atanabileceğini bildirdi.

SHABER3.COM

FIFA'nın uzun süredir TFF'nin özerklik sorunu yaşadığı ile ilgili 2021'den kalma bir dosya üzerinde çalıştığı söylendi.

Ayrıca Bir süredir İstanbul'da olan FIFA Acil Durum Komitesi'nin (FEC) müfettişleri bazı saptamalarda bulunduğu kaydedildi.


Eğer TFF Yürütme Komitesi'ne dışarıdan müdahale edildiği sonucuna varılırsa; Türkiye'nin FIFA lisansının askıya alınması ve federasyonun bağımsız bir şekilde işlev görene kadar uzaklaştırma cezasının uygulanması mümkün. FEC müfettişlerinin "Mehmet Büyükekşi'nin seçilmiş değil, atanmış olduğu" iddialarını da inceldiği bildirildi.

Konuyla ilgili hazırlanmış raporda şu ifadelere yer verildi;

- Türkiye'de futbolun bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulması konusunda sorunlar vardır.

- Kurul üyelerinin atanmasında çıkar çatışmasına neden olabilecek keyfi uygulamalar mümkündür.

- Futbol uyuşmazlıklarının çözümündeki sistematik problemler dikkat çekmektedir.

-Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu’ndan bağımsız değildir.

-2021 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuru neticesinde TFF kurullarının bağımsız olmadığına dair Türk Hükümeti'nin birimleri tarafından alınan bir karar vardır.

-TFF kurullarının, bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak, FIFA kriterlerine uygun adımların atılmasını tavsiye edilmelidir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FIFA incelemeye aldı: Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyım... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:25