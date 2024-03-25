Samanyolu Haber /Dünya / İsrail 40 esire karşılık 700 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti /25 Mart 2024 17:52

İsrail 40 esire karşılık 700 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti

Amerikan televizyon kanalı CNN, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerinde İsrail’in esir karşılığında Filistinli mahkûmların serbest bırakılmasını kabul ettiğini bildirdi. Kanala göre İsrail, 7 Ekim’de Hamas tarafından esir alınan 40 kişi karşılığında İsrail hapishanelerindeki 700 Filistinli mahkûmu bırakmayı kabul etti.

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Ekim ayından bu yana Gazze’ye saldırısını sürdüren İsrail’in, Hamas’la esir takası yapmayı kabul ettiği bildirildi. Amerikan CNN kanalına göre İsrail, ABD yönetimi tarafından önerilen ve 40 İsrailli rehineye karşı 700 Filistinli mahkûmun salıverilmesini içeren teklifi kabul etti.

CNN’in haberinde, Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ve Hamas arasında 18 Mart’ta başlayan dolaylı görüşmelerde bir kısım esirin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü. İsrail heyetinin, her bir İsrailli esir karşılığında serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısı konusunda ABD’nin önerisini kabul ettiği belirtildi. Haberde, “İsrail, CIA Direktörü Bill Burns’ın sunduğu öneriyi kabul etti. Diplomatik kaynak bu bilginin net olduğunu CNN’e doğruladı” ifadesine yer verildi.

İsrail heyetinin, görüşmeler sırasında, Gazze’deki 40 esire karşılık olarak yaklaşık 700 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiği kaydedildi. Öte yandan, Gazze Şeridi’ne insani yardımın ulaştırılması ve İsrail askerlerinin bölgeye yerleştirilmesi dahil diğer konularda henüz bir anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.
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