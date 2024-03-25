Erdoğan emekliyi yüzüstü bıraktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat mitinginde konuştu ama aklı İstanbul ve Ankara seçimlerindeydi. Erdoğan, "İstanbul'da Tokat nüfusu yüksektir. İstanbul'daki tüm tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum" dedi. Kamu bankalarının promosyon başvurularının başladığını belirten Erdoğan, ikramiyelerin 2-5 Nisan'da yatırılacağını söyledi. Milyonlarca emekli için yeni mesaj verdi.







Erdoğan, konuşmasında enflasyona ilişkin ise "Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz" ifadesini kullandı.







Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:





İstanbul'da Tokat nüfusu yüksektir. İstanbul'daki tüm tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum. CHP zulmünü kurtaracağız. Aynı şeyi Ankara için de istiyoruz. Tercihinizle Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vereceksiniz.





En büyük sıkıntıyı çalışanlar ile emeklilerin çektiğinin farkındayız. Kamu bankalarımız bugün itibariyle başvurularını almaya başladı. Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 2-5 Nisan arasında yatırıyoruz.





Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılarının lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü, eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.





