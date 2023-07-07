Samanyolu Haber /Dünya / Fıkra gibi olay! 8 yıldır aranan gencin hiç kaybolmadığı ortaya çıktı /07 Temmuz 2023 00:46

Fıkra gibi olay! 8 yıldır aranan gencin hiç kaybolmadığı ortaya çıktı

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 2015'ten bu yana kayıp olarak aranan ve 4 Temmuz'da kilise bahçesinde baygın halde bulunan gencin bu sürede annesiyle yaşadığı, hiç kaybolmadığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre ABD’de Houston Polis Departmanı, annesiyle yapılan görüşmelerin ardından, Rudy Farias isimli gencin kaybolduktan 2 gün sonra, 8 Mart 2015'te eve döndüğünün anlaşıldığını açıkladı.

Farias ve annesi Janie Santana’nın 8 yıl boyunca polislere yanlış isimler verdiği anlaşıldı.

ABC News’in haberine göre, bir komşu, Farias’ın hiçbir zaman kaybolmadığını ve bu zamana kadar annesiyle birlikte yaşadığını, Daily Mail’de yayımlanan bir haberde ise Quanell X isimli aktivist, Farias’ın kaybolduğu sanılan yıllar boyunca annesinin cinsel istismarına uğradığını iddia etti.

Houston polis dedektifleri, anne ve oğlu hakkında yanlış ihbarda bulunmak dahil herhangi bir suçlama yapılmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Farias’in, 6 Mart 2015’te evinin yakınlarında iki köpeğiyle yürüyüş yaparken kaybolduğu bildirilmiş, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi 2018’de bir akrabanın evinin bahçesinde Farias’i gördükleri şüphesiyle polisten yardım istemiş ancak kayıp çocuğa dair herhangi bir iz bulunamamıştı.

Texas polisi, 4 Temmuz’da Houston’un güneydoğusunda kilisenin önünde baygın halde görülen kişinin, kimlik tespitinin ardından 8 yıl önce 17 yaşındayken kaybolduğu bildirilen Rudy Farias olduğunu belirlemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fıkra gibi olay! 8 yıldır aranan gencin hiç kaybolmadığı... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:10:40