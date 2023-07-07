Samanyolu Haber /Dünya / Eski arkadaşı tarafından kaçırılan hemşire canlı olarak gömüldü /07 Temmuz 2023 07:26

Eski arkadaşı tarafından kaçırılan hemşire canlı olarak gömüldü

Avustralya’da korkunç cinayet:Eski arkadaşı tarafından kaçırılan hemşire canlı olarak gömüldü.

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Avustralya Zaman'ın haberine göre, Ülkenin Flinders Ranges bölgesinde, hemşirelik öğrencisi 21 yaşındaki Jasmeen Kaur eski erkek arkadaşı Tarikjot Singh tarafından kaçırılarak canlı bir şekilde gömüldü.

Singh, cinayet suçlamasını kabul ederken cinayetle ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Singh, ev arkadaşından aldığı ödünç araba ile Jasmeen’i iş yerinin önünden kaçırdı. Daha sonra el ve ayaklarını kablo ile bağlayıp öldürdüğü alana götürdü. Singh, Jasmeen’in boğazını kesici madde ile kesti. Yaralanan Jasmeen ölmediğini görünce bir çukur açıp canlı bir şekilde gömdü. Savcı, Singh cinayetten önce Jasmeen’e tehdit mesajları attığını söyledi. Mahkeme devam ederken Singh’in müebbet hapis cezası alması bekleniyor.
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