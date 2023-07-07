Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı /07 Temmuz 2023 08:00

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı

Motosikletli polis ifadesinde, Nahel isimli 17 yaşındaki sürücünün kaçmasından ve kaçarken diğer polis memuru arkadaşını sürüklemesinden korktuğu için tetiği çektiğini belirtti.

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Fransa'nın Nanterre banliyösünde 17 yaşında bir genci öldüren polis memuru, ifadesinde, ateş etmeden önce genci 'kafasına sıkmakla tehdit ettiği' iddialarını yalanladı.

AFP, mahkeme dökümanlarına dayandırdığı haberinde Florian M. isimli 38 yaşındaki polis memurunun polis iç soruşturma birimi IGPN'e "kafana bir kurşun yiyeceksin" kelimelerini kullanmadığını söylediğini aktardı.

Fakat olay sırasında orada bulunan birinin kaydettiği ve polisin ifadeleriyle çelişen video, günlerce süren protestoları tetiklemişti.

Protestolarda araçlar ve kamu binaları yakıldı, işyerleri yağmalandı ve gençler polisle çatışrı.

Motosikletli polis ifadesinde, Nahel isimli 17 yaşındaki sürücünün kaçmasından ve kaçarken diğer polis memuru arkadaşını sürüklemesinden korktuğu için tetiği çektiğini belirtti.

Kasten adam öldürme ile yargılanan polis memurunun tutukluluk hali perşembe günü tekrar uzatıldı.

27 Haziran'da meydana gelen olay ve sonrasındaki gelişmeler ise ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Polis memuruna destek olmak için aşırı sağcı Jean Messiha tarafından başlatılan yardım kampanyası 1,6 milyon euroya ulaştıktan sonra çarşamba günü sonlandırıldı.

Nahel'in avukatlığını üstlenen Yassie Bouzrou, Nahel'in ailesinin Jean Messiha aleyhine "organize dolandırıcılık, kişisel bilgilerin süistimali ve bu suçlarda komplo kurmak" ithamıyla dava açtığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hükümetin olayların tam analizi yapıldıktan sonra göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı banliyölerdeki protestolara nasıl karşılık vereceğini formüle edeceğini ama ilk karşılığın düzen, sükunet ve uyum olduğunu vurguladı.

Fransa genelinde patlak veren gösteriler için her gece 45 bin polis görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de gösteriler sırasında polisin uygunsuz müdahalesi şikayeti ile ilgili 10 soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bunlardan biri ülkenin doğusunda benzinliğe girerken bir polis tarafından ateş edildiği düşünülen plastik merminin isabet etmesi sonucu komaya giren bir adam ve Marsilya'da yine plastk mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden motosikletli dağıtıcı ile ilgili olduğu belirtildi.
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