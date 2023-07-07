Almanya'da AfD'nin oyu yüzde 20'ye ulaştı!

AfD ise tartışma ve çatışmaların kazananı

2013 yılında, Avrupa Birliği (AB) ve Euro karşıtı bir parti olarak kurulan, daha sonraki yıllarda ise kendini göç ve İslam karşıtlığı, son yıllarda da özellikle korona tedbirleri karşıtlığı üzerinden tanımlayan aşırı sağcı AfD, iki hafta önce Thüringen Eyaleti'nde küçük bir ilçe olan Sonneberg'de kaymakamlık seçimini kazanmış, geçen Pazar da Saksonya-Anhalt Eyaleti'nde bulunan Raguhn-Jeßnitz kasabasındaki belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı.