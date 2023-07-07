Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmazsa ne olur?

Anlaşma neden önemli?

Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri. Rusya'nın, Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşın en önemli etkilerinden biri de kıtlık tehlikesinin baş göstermesi oldu. Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre, Ukrayna tahılı, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon insanın temel besin kaynağını teşkil ediyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının durması, özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde milyonlarca kişiyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Anlaşma nasıl işliyor?





Anlaşma ne kadar başarılı oldu?

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yanı sıra Ukrayna'nın tarımsal ve diğer emtia ihracatını destekleyen AB dayanışma koridorları, gıda fiyatlarının düşmesine ve istikrara kavuşmasına yardımcı oldu. Tahıl anlaşması yoluyla Mayıs 2023 itibariyle 30 milyon tondan fazla tahıl ve diğer gıda maddesi ihraç edildi.

Karadeniz ne kadar önemli?

Karadeniz, Güneydoğu Avrupa ile Asya arasında jeostratejik açıdan önemli bir kavşak noktası. Denizcilik, jeostratejik ve ekonomik olmak üzere pek çok çıkarın çarpıştığı bir bölge. Aynı zamanda Ukrayna tahılını deniz yoluyla dünyaya ihraç edebilmesi için tek seçenek konumunda. Açık denize erişim ve dolayısıyla daha fazla ihracat rotasına ulaşma imkânı ise Türkiye'nin kontrolündeki Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinden mümkün.

Tahıl anlaşmasının süresi dolarsa ne olur?

Bu durumda, Ukrayna'nın aynı miktarda tahıl sevk etmeye devam edip edemeyeceği belirsiz hale gelir. Sorunlardan biri, gemilerin yüksek sigorta maliyetleri olabilir. Zira Karadeniz'i geçmek isteyen gemilerin, halihazırda binlerce dolara sigortalanması gerekiyor. Dolayısıyla nakliye şirketleri, Rusya'nın onayı olmadan gemilerin savaş bölgesinden geçmesine izin vermekte tereddüt edebilir. Tahılın karadan taşınması da zorlaşabilir. Çatışmanın başlangıcından bu yana Ukrayna, Avrupa Birliği'nin doğu ülkeleri üzerinden de büyük miktarlarda tahıl ihraç etti.