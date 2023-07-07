Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergi zammından sonra yurt dışından alınan telefonun kayıt harcı kaç lira oldu? /07 Temmuz 2023 08:13

Vergi zammından sonra yurt dışından alınan telefonun kayıt harcı kaç lira oldu?

Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verdi. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olacak.

SHABER3.COM

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı’yla da katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

KDV, devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte biri KDV’den oluşuyor. Bu bütçedeki en büyük kalem. KDV’den sonraki en önemli iki gelir kaynağını ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi oluşturuyor.

Son dönemde emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emekli edilmesi, işçi ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte vergilerde de artış beklenmeye başlamıştı.

Bu hafta TBMM’ye sunulan bir torba yasada 2023 için kurumlar vergisinin yüzde 20’den 25’e çıkarılması, motorlu taşıtlar vergisininse iki katına çıkarılması yer alıyordu.

Hangi ürünlerde ne kadar KDV var?

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV, Mart’ta yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Yeni kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 10 olacak.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bugünden itibaren bu oran yüzde 20 olacak.

Temel gıda ürünlerindeki KDV’yse geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

Yurt dışından cep telefonu almak daha mı pahalıya gelecek?

Türkiye’de cep telefonlarından alınan yüksek vergileri nedeniyle çok sayıda kişi yurt dışından telefon getirip kaydettirmeyi veya Gürcistan gibi pasaportsuz girilebilen ülkelere gidip telefon aldıktan sonra IMEI kaydı yapmayı tercih ediyordu.

Bunun için alınan harç, 2017 yılında 149 TL'ydi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararla birlikte IMEI kayıt harcı 6 yılda 134 katına çıkmış oldu.

Bu kararla birlikte ucuz cep telefonlarını yurt dışından getirip IMEI kaydı yaptırmak, 20 bin TL’lik tutar nedeniyle daha pahalıya gelecek.

Fakat pahalı cep telefonlarında yurt dışından telefon alıp kaydettirmek hâlâ bir miktar daha ucuz.

Örneğin İngiltere’de 1.749 sterline (58 bin TL) satılan bir iPhone 14 Pro Max 1 TB’ı alıp Türkiye’de kaydettirmek isteyen bir kişinin cebinden toplam 78 bin TL çıkmış olacak.

Bu telefonun Türkiye satış fiyatıysa 86 bin TL.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vergi zammından sonra yurt dışından alınan telefonun... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:00:10