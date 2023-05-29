Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi /29 Mayıs 2023 13:04

Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Sel ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle 4 bin 800 kişi bulunduğu köylerden başka yerlere nakledildi.

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Filipinler’de etkili olması beklenen Mawar Tayfunu sebebiyle ülkenin kuzeyindeki binlerce köy sakini tahliye edildi, resmi kurumlar ve okullar kapatıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Batanes Bölgesi Vali Yardımcısı Ignacio Villa, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olması beklenen Mawar Tayfunu nedeniyle sel ve toprak kayması tehlikesi göz önüne alınarak köylerden 4 bin 800 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Villa, önlem olarak bölgedeki resmi kurumlar ve okulların da kapatıldığını belirterek, tahliye edilecek kişilerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Villa, ayrıca açık denizde seyahat etmenin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.

Yetkililer, açıklamalarında askeri birliklerin, polisin, itfaiyecilerin ve gönüllü grupların arama kurtarma operasyonları için hazır beklediğini kaydederek, tedbir olarak bir milyon öğünden fazla yemeğin hazırlandığını bildirdi.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi Başkan Vekili Raffy Alejandro, yaptığı açıklamada, “Güneş ne kadar yakıcı olursa olsun, hava durumu bu günlerde tahmin edilemez durumda ve her an değişebilir. Bu yüzden her zaman güvenli yerlerde kalmalıyız” ifadelerini kullandı


   

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