Filistin Yönetimi yeni kabinesini açıkladı, beş bakan Gazze'den

"Çoğunluk Mahmud Abbas'ı istemiyor"





Filistin Yönetimi, reform yapması yönündeki uluslararası baskılar karşısında yeni bir kabine kurduğunu açıkladı.Yaklaşık yirmi yıldır Filistin Yönetimi'nin başında bulunan ve ve tüm kontrolü elinde tutan Mahmud Abbas, bir başkanlık kararnamesiyle yeni hükümeti duyurdu.Göreve gelen bakanların hiçbirinin tanınmış isim olmaması dikkat çekti.Yeni atanan 23 bakandan en az beşi Gazze'den, ancak bu isimlerin nerede oldukları bilinmiyor.Hamas yeni hükümetin kurulmasını "gayrimeşru" bularak reddetti. Bunun yerine El Fetih de dahil olmak üzere tüm Filistinli gruplara ulusal seçimler öncesinde bir "güç paylaşımı hükümeti" kurmaları çağrısında bulundu.Gazze'deki Filistinlileri bölgenin idaresi için İsrail ile işbirliği yapmamaları konusunda uyaran Hamas, bunu yapanların işbirlikçi muamelesi göreceğini ve bunun da ölüm tehdidi anlamına geldiğini kaydetti.Abbas, bu ayın başlarında uzun süredir danışmanı olan Muhammed Mustafa'yı başbakan olarak atadı. Mustafa, aynı zamanda dışişleri bakanı olarak da görev yapacak.ABD'de eğitim gören ve siyasi açıdan bağımsız bir ekonomist olan Mustafa, teknokrat bir hükümet kurma ve Gazze'nin yeniden inşasına yardımcı olmak için bağımsız güven fonu oluşturma sözü verdi.Abbas'ın El Fetih hareketinin üyesi olan İçişleri Bakanı Ziad Hab al-Rih, bir önceki hükümette de aynı görevi yürütmüştü.Kudüs işlerinden sorumlu yeni bakan Eşref El Avar, süresiz olarak ertelenen 2021 seçimlerinde El Fetih'in adayı olarak yarışmak üzere kayıt yaptırmıştı.İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin bağlı olduğu Filistin yönetimi, Hamas 2007'de iktidarı ele geçirdiğinde Gazze'den çıkarıldı.Şu anki yönetimin 18 yıldır seçim yapmadığı için Filistinliler arasında çok az halk desteğine sahip olduğu belirtiliyor; güvenlik konularında İsrail ile işbirliği yaptığı için eleştiriliyor.Son yıllarda yapılan kamuoyu yoklamaları Filistinlilerin büyük çoğunluğunun 88 yaşındaki Abbas'ın istifa etmesini istediğini ortaya koyuyor.Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, savaş sonrası Gazze'yi nihai devletten önce yönetmesi için "yeniden canlandırılmış bir Filistin Yönetimi" çağrısında bulundu.