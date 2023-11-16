Finlandiya, Rusya ile ortak 4 sınır kapısını kapatıyor

Euronews'te yer alan habere göre Finlandiya, cumartesi gününden itibaren Rusya ile 9 ortak sınır kapısından 4’ünü kapatacak.



Başbakan Petteri Orpo, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin ülkesine yönelik sığınmacı akışını engellemek amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın ülkesinin ABD ile yaptığı savunma anlaşmasına karşı “intikam almak” amacıyla sınırlardan kaçak göçü teşvik ettiğini söylemişti.



Moskova’nın Kiev’i işgalinin ardından Rusya ile 1340 kilometre ortak sınıra sahip Finlandiya bu yıl NATO üyesi olmuştu.



Finlandiya’nın kapatacağı güneydoğudaki 4 gümrük kapısında, iki ülke arasında en işlek sınır geçişleri yaşanıyordu.



Başbakan Petteri Orpo basına yaptığı açıklamada, “Hükümet bugün Finlandiya'nın bazı doğu sınır geçiş noktalarının kapatılmasına karar verdi. Bu bölgedeki 4 sınır kapısı bu cumayı cumartesiye bağlayan gece kapanacak.” dedi.



Orpo, kapatmaların Finlandiya ile Rusya arasında seyahat etmesine izin verilen insanlar için günlük yaşamı daha da zorlaştıracağını anlayışla karşıladığını söyledi.



Kacak göç akımını durması halinde bu kararın gözden geçirileceğini kaydeden Orpo, “Bu konuda kararlıyız ve tavrımız çok açık. Biz göç dalgasının son bulmasını ve sınır trafiğine bugüne kadar olduğu gibi devam edebilmemizi istiyoruz.” dedi.



Finlandiya'nın güneydoğu sınır kapılarını her gün yaklaşık 3 bin kişi kullanıyor.



Finlandiya sınır muhafızlarının açıklamasına göre, bu hafta her gün Irak, Yemen, Somali ve Suriye gibi ülkelerden çok sayıda sığınmacı Rusya üzerinden ülkeye geliyor. Şu anda ülkeye gelen kaçak göçmenlerin sayısında sonbaharın başına göre önemli ölçüde artış görülüyor.



Bu arada Finlandiya hükümeti, Rusya üzerinden gelen sığınmacıların cumartesi gününden itibaren başvurularını yalnızca iki kuzey sınır kapısında teslim etmelerine izin verileceğini bildirdi.