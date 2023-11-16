Borrell'den İsrail'e Gazze operasyonu uyarısı: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Hamas'a karşı yürütülen savaşta Tel Aviv'e "öfkenin kendisini tüketmesine izin vermemesi" çağrısında bulundu.



Borrell, İsrail'i geçen ayki Hamas saldırısına karşılık olarak Gazze'yi bombalamasıyla ilgili olarak, "Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz. Son haftalarda binlerce çocuk da dahil olmak üzere masum siviller öldü" dedi.



En az 85 kişinin öldürüldüğü ve yaklaşık otuz kişinin kaçırıldığı Kibbutz Beeri'de konuşan Borrell, "Öfkenizi anlıyorum ama sizden öfkenize yenik düşmemenizi rica ediyorum. Sanırım İsrail'in en iyi dostları size bunu söyleyebilir" diye konuştu.



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Borrell, AB'nin İsrail'le dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını desteklediğinin altını çizdi.



"Rehineler koşulsuz serbest bırakılmalı"



Gazze'deki sivil halka yardım çağrısında bulunan AB Dış Politika şefi, "Ancak İsrail'i savunmak başka bir şey, ihtiyacı olan insanlarla ilgilenmek başka bir şey. İşte bu nedenle Avrupa Birliği, İsrail'in savunma hakkını desteklemenin yanı sıra, (Gazze'deki insanlar için) gıda, su, yakıt ve koruma gibi insani yardım da talep ediyor." dedi.



Borrell, Hamas'ın rehin aldığı kişilerin "derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" çağrısında bulundu.



İsrail tarafından, yetkililere göre 7 Ekim saldırısında çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi öldü ve yaklaşık 240 kişi rehin alındı.



Tel Aviv, misilleme olarak tam bir kuşatma altında olan Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığına göre İsrail bombardımanlarında 4.710'u çocuk olmak üzere çoğu sivil 11.500 kişi hayatını kaybetti.



Son olarak BM Güvenlik Konseyi, Filistin topraklarındaki sivillere yardım ulaştırılabilmesi için "genişletilmiş ve acil insani yardım molaları ve koridorları" çağrısında bulundu.